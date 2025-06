Carlos Alcaraz finalmente farà coppia con Emma Raducanu | In campo sarà lei il capo

L’attesa è finita: Carlos Alcaraz e Emma Raducanu uniscono le forze sul campo, promettendo di regalare emozioni indimenticabili agli US Open. La loro collaborazione, circondata da entusiasmo e curiosità, si preannuncia come uno degli eventi più intriganti del torneo. Con Raducanu che assumerà il ruolo di capo, si prospetta una sfida ricca di energia e talento. Rimanete sintonizzati per scoprire come si svolgerà questa avventura sportiva.

Carlos Alcaraz farà coppia con Emma Raducanu nel torneo di doppio misto degli US Open. Si è spesso favoleggiato sull'amicizia speciale tra la tennista inglese e quello spagnolo, che si è detto felicissimo del tandem con Raducanu: "Una cosa entusiasmante". 🔗 Leggi su Fanpage.it

NEWS: ANNUNCIATE LE COPPIE MISTE AGLI US OPEN 25 Il 19 e 20 agosto va in scena uno spettacolo imperdibile agli Us Open: tutti i big in campo per il torneo di doppio misto! Jannik Sinner farà coppia con Emma Navarro Carlos Alcaraz in tabell

