Carlo Messina di Intesa Sanpaolo eletto miglior CEO tra le banche europee

Carlo Messina, consigliere delegato e CEO di Intesa Sanpaolo, si conferma protagonista di successo nel panorama bancario europeo. Dopo aver ricevuto il prestigioso riconoscimento come banchiere europeo 2024 dall’associazione The Group20+1, è stato eletto miglior CEO tra le banche europee secondo la classifica 2025 di Extel. La sua leadership si distingue per visione e innovazione, consolidando il ruolo di Intesa Sanpaolo come pilastro finanziario. Un risultato che testimonia l'eccellenza italiana nel settore bancario.

Carlo Messina, consigliere delegato e ceo di Intesa Sanpaolo, - dopo il riconoscimento quale banchiere europeo 2024 ricevuto dall'associazione di giornalisti economico-finanziari internazionali The Group20+1 - √® stato votato miglior chief executive officer tra le banche europee nella classifica 2025 stilata dalla societ√† di ricerca specializzata Extel. Il ceo di Intesa Sanpaolo √® in testa alla classifica - che tiene conto sia del voto degli investitori istituzionali che degli analisti finanziari - per l'ottavo anno dall'introduzione, dieci anni fa. Intesa Sanpaolo si conferma ancora una volta prima in Europa per le relazioni con gli investitori istituzionali e gli analisti finanziari e per gli aspetti Esg, secondo la stessa classifica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Carlo Messina di Intesa Sanpaolo eletto miglior CEO tra le banche europee

