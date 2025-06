Carlo Iannelli | candidatura al Coni per la giustizia e sicurezza sportiva

Carlo Iannelli si prepara a fare il suo ingresso nel mondo del Coni come candidato alla presidenza, portando con sé una storia di coraggio e determinazione. La sua battaglia per la giustizia nello sport, nata dalla tragica perdita del figlio Giovanni, è un esempio di tenacia e passione. Un incontro nel suo ufficio pratese ci permette di scoprire come questa candidatura rappresenti non solo una sfida politica, ma anche un impegno personale per garantire sicurezza e giustizia nello sport. Giovanni non...

Un incontro nel suo ufficio pratese per parlare della sua candidatura alla presidenza del Coni inviata il 21 aprile e ufficializzata 10 giorni fa e ripercorrere la sua battaglia per la giustizia, per avere un giusto processo che Carlo Iannelli sta conducendo con tutte le sue forze e in tutte le direzioni, dall’ottobre 2019 quando perse la vita il figlio Giovanni per le conseguenze di una caduta in volata in una gara in Piemonte. "Giovanni non torna più - dice il babbo Carlo - a me spetta il compito di battermi perché la sua morte non sia stata vana e quindi dare maggiore sicurezza ai giovani che continuano a fare questo sport. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Carlo Iannelli: candidatura al Coni per la giustizia e sicurezza sportiva

