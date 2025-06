CARLO CONTI E TIM | Nuovo Spot WiFi 5G! Arriva Ovunque Anche Senza Fibra ??

Carlo Conti torna a sorprendere con TIM, portando il suo sorriso nel nuovo spot dedicato al WiFi 5G che arriva ovunque, anche senza fibra! Una vera rivoluzione nelle connessioni, grazie all’antenna 5G integrata, per streaming, lavoro e divertimento senza limiti. Scopri come TIM trasforma ogni angolo in un hotspot di potenza e affidabilità. È arrivato il momento di vivere la rivoluzione del WiFi: #LaForzaDelleConnessioni!

? CARLO CONTI TORNA CON TIM! Il conduttore dei TIM Summer Hits protagonista del nuovo spot dedicato al WiFi TIM con antenna 5G che arriva davvero ovunque!? LA RIVOLUZIONE WIFI: #LaForzaDelleConnessioni? Antenna 5G integrata - WiFi potente anche senza fibra? Perfetto per la seconda casa - streaming TV ovunque? Ultravelocità garantita con la potenza TIM? Promo metà prezzo p.

