Carlo Alberto Caniato | Battere Bolelli Vavassori mi ha dato consapevolezza Mi ispiro all’atteggiamento di Sinner

Carlo Alberto Caniato, talento emergente del tennis italiano, si è conquistato l’attenzione battendo i forti Bolelli e Vavassori agli Internazionali d’Italia 2025. Dopo aver vinto le pre-qualificazioni e ottenuto la wild card, il giovane classe 2005 ha dimostrato che con determinazione e atteggiamento vincente può superare anche i più quotati avversari. Questa impresa mi ispira a credere nel potenziale di ogni sfida: il successo nasce dalla passione e dalla fiducia in sé stessi.

Carlo Alberto Caniato, classe 2005, in coppia con Federico Bondioli, ha inanellato cinque vittorie consecutive a Roma in doppio, e, soprattutto, dopo aver vinto i quattro incontri delle P re-qualificazioni, conquistando così la wild card per il tabellone principale, ha eliminato il quotato duo composto da Simone Bolelli ed Andrea Vavassori agli Internazionali d’Italia 2025 di tennis. Attualmente, nel ranking ATP, Caniato occupa il numero 353 in doppio (miglior classifica) ed il numero 813 in singolare, dove è stato al massimo numero 785. Come hai scoperto il tennis? “ Il tennis è una cosa di famiglia, a partire da mio nonno. 🔗 Leggi su Oasport.it