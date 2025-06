Caregiver a lezione di assistenza con la Cisl

In un contesto in cui il 10% dei brianzoli si dedica alla cura dei propri cari, la Cisl lancia un corso di formazione dedicato agli operatori dei 10 sportelli sociali Fnp-Cisl. Un’iniziativa fondamentale per supportare le famiglie e i caregiver, sempre più coinvolti nel fronteggiare le sfide dell’invecchiamento. Perché, in un Paese che invecchia, è essenziale recuperare il valore del sostegno reciproco e della formazione, affinché nessuno si trovi mai solo in questa dura battaglia.

"Il 10% dei brianzoli svolge attività di cura", corso di formazione per gli operatori dei 10 sportelli sociali Fnp-Cisl sparsi sul territorio che aiutano le famiglie. Così chi aiuta i caregiver è tornato fra i banchi. "Con l’invecchiamento della popolazione sono sempre di più i parenti che si fanno carico dell’assistenza di un proprio caro - spiegano -. Una situazione difficile da gestire, in cui spesso ci si ritrova catapultati all’improvviso. In questa ‘tempesta perfetta’ tra nuovi bisogni e burocrazia per l’ assistenza domiciliare o un aiuto economico, sempre più persone vivono fra ansie e difficoltà ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caregiver a lezione di assistenza con la Cisl

In questa notizia si parla di: assistenza - caregiver - cisl - lezione

Sla, Massimelli (Aisla): "Futuro cura caregiver e assistenza a casa" - Alla Conferenza nazionale dell'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica (AISLA) a Jesi, si discute del futuro della cura e dell'assistenza ai caregiver.

2° giorno del XX Congresso nazionale #FnpCisl in corso a Perugia. Presentazione del bilancio di missione 2023-2024 a cura di Aldo Carera, presidente della Fondazione Giulio Pastore, per fornire una visione completa dell'attività della federazione dei pensi Vai su Facebook

Caregiver a lezione di assistenza con la Cisl; Caregiver familiari: un corso per gli operatori degli sportelli sociali della Cisl; Gps 150 preferenze, come compilare la domanda passo dopo passo – Rivedi la Diretta.

Caregiver a lezione di assistenza con la Cisl - "Il 10% dei brianzoli svolge attività di cura", corso di formazione per gli operatori dei 10 sportelli sociali ... msn.com scrive

Caregiver familiari: un corso per gli operatori degli sportelli sociali della Cisl - Con l’invecchiamento progressivo della popolazione sono sempre di più le famiglie che si fanno carico dell’assistenza di un proprio caro. Da primamonza.it