Carburanti mercati reagiscono a conflitto Israele-Iran | su prezzi benzina e diesel

L’onda d’incertezza si fa sentire sui mercati energetici: in un contesto segnato dal conflitto tra Israele e Iran, i prezzi di benzina e diesel si infiammano nuovamente, riflettendo i timori di possibili perturbazioni nelle forniture. Con il Brent che si mantiene stabile ma pronto a balzi rialzisti, le famiglie e le imprese devono prepararsi a un possibile aumento dei costi, che potrebbe avere ripercussioni sui bilanci quotidiani e sull’economia nazionale.

(Adnkronos) – Al sesto giorno di guerra tra Israele e Iran, tornano a salire con forza i prezzi di benzina e diesel: i rischi di possibili perturbazioni sugli approvvigionamenti fanno aumentare le quotazioni petrolifere dopo un inizio settimana di assestamento. Il Brent ha chiuso ieri al livello di venerdì, all'indomani dei primi attacchi israeliani, mentre . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

