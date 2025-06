Carabinieri del Nas nei centri estetici della provincia | 14 irregolarità tre denunce e due chiusure

I carabinieri del NAS hanno effettuato un'ampia serie di controlli nei centri estetici della provincia di Latina, evidenziando 14 irregolarità, tre denunce e due chiusure. L’operazione, voluta dal comando superiore per la Tutela della salute di Roma, ha portato all’ispezione di 32 strutture, sottolineando l’importanza di garantire standard elevati di sicurezza e rispetto delle normative. La tutela dei clienti resta una priorità imprescindibile per le autorità.

Ispezioni a tappeto da parte dei carabinieri del Nas nei centri estetici della provincia di Latina. La campagna, disposta dal comando superiore dei carabinieri per la Tutela della salute di Roma, ha consentito di effettuare complessivamente 32 controlli in altrettante strutture del territorio. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Carabinieri del Nas nei centri estetici della provincia: 14 irregolarità, tre denunce e due chiusure

In questa notizia si parla di: carabinieri - centri - estetici - provincia

“Ambulatori abusivi e attrezzature non a norma”. I carabinieri del Nas sequestrano 14 centri di medicina estetica - garantire la sicurezza e la tutela dei cittadini. Grazie a controlli rigorosi e impeccabili, sono stati sequestrati 14 centri di medicina estetica abusivi, evidenziando l’importanza di rispettare le normative per evitare rischi inutili e tutelare la salute pubblica.

Blitz dei Nas nei centri estetici: 132 irregolarità, 14 strutture sequestrate Controlli a tappeto dei Carabinieri del Nas, in collaborazione con il Ministero della Salute, hanno portato a 1.160 ispezioni in centri estetici e studi medici da Nord a Sud. Scoperte 132 irre Vai su Facebook

Carabinieri del Nas nei centri estetici della provincia: 14 irregolarità, tre denunce e due chiusure; I Nas controllano i centri estetici della provincia di Frosinone: trovate diverse irregolarità; CRONACA – Controlli dei Carabinieri del NAS nei centri estetici: verifiche anche in provincia di Frosinone e Latina.

Stretta dei Nas sui centri estetici - Nella Capitale denunciata una persona che effettuava interventi senza la necessaria abilitazione. Lo riporta rainews.it

NAS nei centri estetici. Undici irregolarità in dieci strutture ciociare - Particolarmente rilevanti i casi di Cassino e Frosinone, dove le titolari di due centri estetici sono state denunciate per due casi simili ... Come scrive ciociariaoggi.it