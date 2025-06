Carabinieri a processo per il pusher accoltellato Due su tre dal carcere agli arresti domiciliari

Una svolta significativa nel processo ai carabinieri coinvolti nell’accoltellamento di un pusher a Varese, con la concessione degli arresti domiciliari a due dei tre imputati. I reati di tentato omicidio e rapina aggravata sollevano molte questioni sulla responsabilità e sul rispetto delle norme da parte delle forze dell’ordine. La vicenda mette in luce tensioni tra giustizia e militarietà, aprendo un dibattito acceso sulla gestione della legalità.

Concessa dal gup di Varese l’attenuazione della misura della custodia cautelare in carcere per due dei tre carabinieri a processo per l’ accoltellamento di un pusher. Tra i reati più gravi per cui sono imputati, tentato omicidio e rapina aggravata. Il giudice per due di loro ha optato per gli arresti domiciliari. Uno è accusato anche del tentato omicidio, l’altro di rapina aggravata e continuata ai danni dello spacciatore, finito in ospedale dopo essere stato ferito a coltellate in una zona di spaccio nei boschi di Castiglione Olona tra il 5 e 6 luglio 2024. Resta in carcere il carabiniere imputato per il tentato omicidio oltre agli altri reati contestati fra cui anche il sequestro di persona: secondo l’accusa sarebbe stato lui a sferrare i fendenti contro il pusher marocchino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Carabinieri a processo per il pusher accoltellato. Due su tre dal carcere agli arresti domiciliari

