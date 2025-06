Caposele in musica | ecco il programma della XII edizione della Festa della Musica

Caposele si prepara nuovamente a far vibrare le sue strade con la XII edizione della Festa della Musica, un evento imperdibile che celebra l’arte sonora in un contesto naturale unico. Il programma promette performance coinvolgenti di artisti locali e internazionali, momenti di condivisione e scoperta musicale, in un’atmosfera che unisce comunità e passione. Pronti a lasciarvi trasportare dai suoni? La musica vi aspetta per un’esperienza indimenticabile!

Tutto pronto per la XII edizione della Festa della Musica di Caposele, un appuntamento ormai atteso che unisce suoni, natura e comunità. L’evento si terrà il 20 e 21 giugno, in occasione della Giornata Europea della Musica, e offrirà un’intera serata all’insegna della buona musica e del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Caposele in musica: ecco il programma della XII edizione della Festa della Musica

