Capolinea bus in viale Mennitti i residenti insorgono | Si sposti in via Spalato

L'estate porta con sé non solo il caldo, ma anche le sfide quotidiane dei residenti di viale Mennitti, che si indignano per il capolinea dei bus ormai fisso nel cuore della loro zona. La richiesta è chiara e urgente: spostare la fermata in via Spalato per migliorare la qualità della vita e ridurre i disagi. La questione si fa sempre più pressante, e ora tocca alle autorità trovare una soluzione efficace e condivisa.

BRINDISI - Torna l'estate e si ripropone la questione dei bus accesi costantemente per garantire il funzionamento dell'aria condizionata all'interno. Grossi disagi sono stati evidenziati dai residenti di viale Domenico Mennitti, già via Del Mare, causati dalla presenza del capolinea dei bus Stp. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Capolinea bus in viale Mennitti, i residenti insorgono: "Si sposti in via Spalato"

In questa notizia si parla di: capolinea - viale - mennitti - residenti

Capolinea bus in viale Mennitti, i residenti insorgono: Si sposti in via Spalato; Brindisi, protesta dei residenti: “Spostate il capolinea STP da viale Domenico Mennitti”; Brindisi, protesta dei residenti: Spostate il capolinea STP da viale Domenico Mennitti.

Viale Gramsci insorge per i troppi camion: la denuncia dei residenti - Questo incremento di mezzi, però, vede spiccare ora anche quelli pesanti ed è qui che scatta la denuncia dei residenti. Si legge su ilgazzettino.it

Viale Augusto, residenti in protesta: - «Non sarà colpa del sindaco, ma qui a Fuorigrotta alla Mostra le piante ci sono, e su viale Augusto no. Secondo ilmattino.it