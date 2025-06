Capo d' Orlando al via i lavori di ripristino della strada provinciale di San Gregorio

strada provinciale di San Gregorio a Capo d'Orlando, un intervento fondamentale per ripristinare la sicurezza e fluidità del traffico. La Città Metropolitana di Messina si impegna con determinazione per migliorare le infrastrutture, assicurando condizioni di transitabilità ottimali per residenti e visitatori. Con questi lavori, si punta a valorizzare l’accessibilità del territorio, promuovendo uno sviluppo più sostenibile e sicuro per tutta la comunità.

La Città Metropolitana di Messina prosegue la sua attività di intervento sulle strade provinciali del territorio allo scopo di garantire condizioni adeguate di transitabilità e sicurezza stradale. Palazzo dei Leoni sta per dare l’avvio all'intervento di ripristino del piano viabile lungo la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Capo d'Orlando, al via i lavori di ripristino della strada provinciale di San Gregorio

