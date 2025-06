Capello | La Nazionale non ha spirito di squadra vediamo se Gattuso riuscirà a darglielo

Capello, ex tecnico della Nazionale italiana, non ha risparmiato critiche sulla mancanza di spirito di squadra tra i giocatori azzurri, evidenziando l'episodio di Acerbi come simbolo di questa problematica. Con l’arrivo di Gattuso, si spera possa infondere nuovi valori e rinnovato entusiasmo nel gruppo. La sfida ora è dimostrare che il vero spirito nazionale può tornare a brillare, affidandosi a un leader capace di unire e motivare.

L’ex tecnico Fabio Capello ha parlato a Radio Marca della Nazionale italiana, dell’arrivo di Gattuso e del rifiuto di Francesco Acerbi di partecipare agli ultimi due match contro Norvegia e Moldavia, declinando la convocazione. Capello: «Acerbi? Una vergogna rinunciare all’Italia, ma questa Nazionale non ha spirito di squadra». Capello ha dichiarato: «È una vergogna per un giocatore rinunciare a giocare per il suo Paese. Mi fa molto arrabbiare che l’Italia possa essere esclusa dal terzo Mondiale di fila. Questa Nazionale non ha uno spirito di squadra; ora dobbiamo vedere se Gattuso riuscirà a darglielo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Capello: «La Nazionale non ha spirito di squadra, vediamo se Gattuso riuscirà a darglielo»

