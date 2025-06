Capelli ricci | i riccioli amati dalle Gen Z e Alpha si fanno così

I riccioli amati dalle giovani generazioni come la Gen Z e Alpha si trasformano facilmente, perdendo quella naturalezza che li rende unici. L'asciugatura all’aria, se non gestita correttamente, può rendere i ricci più strutturati e meno spontanei, quasi come un capello liscio. Ma come si possono realizzare quei ricci perfetti, definiti e pieni di energia? Ecco alcuni segreti per mantenere viva la loro anima originale.

Anche i capelli ricci perdono naturalezza? Il capello mosso e ribelle per eccellenza, capace di liberare tutta la sua anima e la sua energia, se lasciato asciugare all'aria, diventa qualcosa di nuovamente costruito. Come un qualunque capello liscio. Sì, perché se notate i ricci portati dalle generazioni più piccole (dalla Gen Z alla Alpha), noterete anche che le ciocche a spirale sono ben definite e ben strutturate. Come si realizzano questi capelli? Non è tutto merito dell' aria calda dell'estate e di quel venticello che li asciuga e li movimenta (se c'è una base mossa.) ma di gesti e prodotti.

Gli stessi che hanno sfilato per gli show della primavera estate 2025. Definiti, fitti, ingellati. Tutt’altro che naturali - Niente diffusore: servono trecce e il calore del sole o del riposo notturno. Riporta amica.it

