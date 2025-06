Capaccio muore dopo 10 giorni di agonia Antonella Cozzi | madre di 3 figli nuovo choc per la famiglia

La tragica scomparsa di Antonella Cozzi, madre di tre figli e cittadina di Trentinara, ha profondamente scosso la comunità del Cilento. Dopo dieci giorni di sofferenza e speranza, la giovane donna non ce l’ha fatta, lasciando un vuoto incolmabile nelle vite di chi le voleva bene. La sua storia ci ricorda quanto fragile sia la vita e l’importanza di valorizzare ogni istante con i propri cari. Un dolore che resterà indelebile nel cuore di tutti.

Trentinara in lutto: non ce l’ha fatta Antonella Cozzi. Dopo 10 giorni di agonia, è deceduta Antonella Cozzi, la 38enne originaria di Trentinara (Cilento), madre di tre figli, rimasta coinvolta in un incidente stradale l’8 giugno a Gromola, frazione del comune di Capaccio Paestum. La donna si trovava a bordo di un’auto insieme al marito e alla figlia di 3 anni, quando la vettura è finita fuori strada e si è schiantata frontalmente contro un albero in via del Sele, nei pressi del Museo di Hera Argiva. Soccorsi drammatici e corsa in ospedale. Antonella era rimasta incastrata tra le lamiere. I Vigili del Fuoco l’hanno estratta dall’abitacolo e consegnata ai sanitari del 118, che hanno disposto il trasporto in eliambulanza all’ospedale “Ruggi” di Salerno, in codice rosso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Capaccio, muore dopo 10 giorni di agonia Antonella Cozzi: madre di 3 figli, nuovo choc per la famiglia

Coinvolta in un incidente a Paestum: morta dopo dieci giorni di ricovero la 38enne Antonella Cozzi - La tragica vicenda di Antonella Cozzi, 38 anni, madre di tre figli, ci ricorda quanto la vita possa essere fragile e imprevedibile.

