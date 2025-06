Caos Osimhen l’intreccio è devastante | il Napoli ha deciso

Il caos intorno a Victor Osimhen si fa sempre più intenso: il Napoli ha deciso, ma il mercato resta un campo minato di supposizioni e sorprese. La volontà dell’attaccante e della società napoletana di separarsi è ormai chiara, mentre la clausola rescissoria di 75 milioni di euro resta il vero ostacolo. L’interesse di Arabia, Turchia e altre leghe alimenta un intreccio di mercato che potrebbe rivoluzionare il futuro di uno dei bomber più ambiti.

L'intreccio di mercato per la cessione di Osimhen è sempre più devastante e caotica, con il Napoli che però ha preso una decisione definitiva Il futuro di Victor Osimhen è già deciso da diverso tempo: il Napoli e il calciatore hanno voglia di separarsi al più presto. Ancora manca però una seria candidata pronta a fare follie e pagare la clausola rescissoria del nigeriano, che ammonta a 75 milioni di euro. Si è spesso parlato di Arabia, Turchia o addirittura Italia con la Juventus che sta sondando il terreno. Le trattative però non sono mai giunte vicinissime alle firme e ciò comporta al Napoli un peso da tenere ancora in rosa.