Caos al pronto soccorso Infermieri aggrediti giovane condannato Donazione a Torrette

Nel cuore di un episodio che ha scosso il pronto soccorso di Torrette, Nicolas Cardinali, giovane di 19 anni, è stato condannato a un anno e due mesi con pena sospesa per aver aggredito infermieri e opposto resistenza ai carabinieri. Un caso che evidenzia le sfide del sistema sanitario e la volontà di far rispettare la legge, anche in situazioni di forte tensione. La vicenda lascia aperti numerosi interrogativi sul futuro della sicurezza negli ospedali italiani.

Un anno e due mesi con la pena sospesa. E' stato condannato Nicolas Cardinali, 19 anni, finito in manette il 18 febbraio scorso quando aggredì due infermieri al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette e reagì anche all'intervento dei carabinieri arrivati per riportare la calma. Lesioni e resistenza a pubblico ufficiale le accuse. La sentenza è arrivata ieri, emessa dal giudice Carlo Cimini, dove l'imputato procedeva con il giudizio abbreviato (era il proseguo della direttissima fatta a seguito dell'arresto), difeso dall'avvocato Cinzia Molinari. Il giovane anconetano, figlio dell'assessore comunale Orlanda Latini (per cui la minoranza ne aveva chiesto le dimissioni ma il sindaco aveva mostrato tutto il suo sostegno tanto che Latini è rimasta al suo posto) aveva preso a pugni e a testate in faccia due sanitari in servizio quella notte.

