Cantiere a rischio lungo la Provinciale 105 | Stop ai camion o chiudiamo la strada

Un cantiere lungo la provinciale 105 di Trestina mette in allarme la sicurezza e il flusso stradale: con il senso unico alternato e il divieto ai mezzi pesanti, la provincia e il Comune lanciano un appello deciso. Se i camion continueranno a transitare senza rispettare le restrizioni, sarà inevitabile chiudere definitivamente la strada, causando disagi e rischi per tutti gli utenti. La collaborazione è fondamentale per garantire un intervento sicuro e efficace.

"Se i mezzi pesanti non smetteranno di transitare sul ponte durante i lavori, saremo costretti a chiudere al traffico la strada". Suona più o meno così l’appello lanciato dalla provincia di Perugia e dal Comune per il rispetto delle limitazioni in essere lungo la Provinciale 105 di Trestina. Qui da mesi sono in vigore il senso unico alternato (regolato da semaforo) e il divieto di transito per i veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate – compresi quelli agricoli - ma spesso e volentieri non vengono rispettati. Già a marzo, a seguito di un incontro tra Comune e Provincia, era stato evidenziato che "il sistematico disinteresse degli utenti (per lo più camion e trattori) potrebbe portare alla chiusura totale del tratto, causando notevoli disagi a tutti i cittadini". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cantiere a rischio lungo la Provinciale 105: "Stop ai camion o chiudiamo la strada"

In questa notizia si parla di: lungo - provinciale - strada - cantiere

L'intervento per garantire più sicurezza lungo via Provinciale - L'Amministrazione di Ballabio sta intensificando gli sforzi per garantire maggiore sicurezza stradale ai pedoni.

Per tutta l’estate all’altezza Olcio lungo la strada provinciale 72, resterà attivo il cantiere per la realizzazione del marciapiede a lato lago. Vai su Facebook

Maddaloni, strada-cantiere: chiude la provinciale; Strada provinciale Bagheria-Casteldaccia, partiti i lavori di manutenzione: Cantiere dall'alto valore simbolico; Contenimento del versante franato a Vaina di Montese, apre il cantiere sulla Provinciale.

Mini viadotti sulle strade dell’entroterra del Tigullio. Città metropolitana avvia i primi cantieri - Si parte da Breccanecca, Sorlana e Carasco: il consolidamento consentirà di superare il divieto di transito per i camion. Lo riporta ilsecoloxix.it

Maddaloni, strada-cantiere: chiude la provinciale - In concreto, le pattuglie della Polizia locale chiuderanno i varchi di accesso lungo i tre ... Si legge su ilmattino.it