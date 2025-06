Canoa velocità Italia agli Europei per confermare i risultati incoraggianti della Coppa del Mondo e ritrovare il K4

L'Italia della canoa velocità si prepara a scendere in acqua agli Europei di Racice, dal 19 al 22 giugno, con l’obiettivo di consolidare i successi della Coppa del Mondo e ritrovare il prestigioso K4. Dopo le ottime performance, gli azzurri puntano a confermarsi sul palcoscenico continentale in vista dei Mondiali di Milano, dove sogno e determinazione si uniscono per scrivere nuove pagine di successo. Le sfide sono lanciate: chi farà la differenza?

Gli Europei senior 2025 di canoa velocità e paracanoa si terranno a Racice (Cechia) da giovedì 19 a domenica 22 giugno: dopo gli ottimi risultati ottenuti in Coppa del Mondo, l’Italia cerca conferme a livello continentale in vista dei Mondiali, che si disputeranno a Milano ad agosto. Per quanto riguarda la canadese maschile grandi attese vengono riposte nel C2 500 di TacchiniCasadei e nel C1 1000 con lo stesso Carlo Tacchini, il quale sarà in gara anche nel C1 5000, infine Mattia Alfonsi sarà al via nel C1 500 e Nicolae Craciun nel C1 200. Nel kayak maschile attesa la conferma del K2 500 di BurgoFreschi, mentre nel K1 1000 sarà in gara Andrea Schera. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Canoa velocità, Italia agli Europei per confermare i risultati incoraggianti della Coppa del Mondo e ritrovare il K4

