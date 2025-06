Cane antidroga scova hashish in carcere a Poggioreale

Un'azione mirata e innovativa delle forze dell'ordine ha portato alla scoperta di oltre 50 grammi di hashish nascosti nel cuore del carcere di Poggioreale. Grazie al fiuto impeccabile di A-Iron, il cane antidroga, si è dimostrato ancora una volta un alleato fondamentale nella lotta contro il traffico illegale in ambienti ristretti. Questa operazione sottolinea l'importanza delle tecnologie e delle risorse umane nella tutela della sicurezza.

Oltre 50 grammi di hashish, nascosti nel profilato di una porta nel reparto Avellino del carcere di Napoli Poggioreale sono stati scoperti e sequestri ieri dalla polizia penitenziaria grazie al fiuto del cane antidroga A-Iron, un pastore tedesco del distaccamento di Avellino. Lo rende noto l'Uspp. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Cane antidroga scova hashish in carcere a Poggioreale

