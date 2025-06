Candidato sindaco di New York arrestato dalla polizia dell' immigrazione

La scena sconvolgente di New York: Brad Lander, candidato sindaco e figura chiave della città, è stato arrestato dall'ICE durante una visita in tribunale per la difesa dei migranti. Un episodio che mette in luce le tensioni sulle politiche migratorie e il ruolo di figure pubbliche nel contesto più complesso dell'immigrazione. Ma cosa significa questa vicenda per il futuro di NYC?

New York, 18 giu. (askanews) - Brad Lander, uno dei candidati democratici ala poltrona di sindaco di New York è stato arrestato da agenti dell'Ice (Immigration and Customs Enforcement) in un tribunale per l'immigrazione di Manhattan. Il politico, giunto in tribunale per assistere i migranti minacciati di espulsione è stato ammanettando in mezzo a un'aula. Le immagini mostrano Brad Lander, che è anche il direttore finanziario della città, in giacca e cravatta, mentre viene arrestato con la forza: "Non avete l'autorità di arrestare un cittadino americano", dice Lander agli agenti, alcuni dei quali avevano il volto coperto da mascherine igieniche, come mostra il video diffuso sui social dallo stesso Brad Lander.

