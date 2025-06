Cancellato per sempre Terremoto in Rai il programma chiude i battenti dopo anni di successi

Un terremoto scuote la Rai: il programma di Gigi Marzullo chiude i battenti dopo anni di successi, segnando una svolta epocale per la televisione di Stato. La drastica riduzione di budget di 25 milioni di euro impone scelte dolorose, portando alla cancellazione di numerose trasmissioni e al cambiamento di volti amati dal pubblico. Una piccola rivoluzione che cambierĂ il volto della tv pubblica, lasciando un segno indelebile nel panorama televisivo italiano.

Una piccola rivoluzione sta travolgendo la Rai, che nei prossimi mesi affronterĂ un drastico ridimensionamento dei costi. La tv di Stato si prepara infatti a tagliare ben 25 milioni di euro, una cifra che ha imposto scelte drastiche sul fronte dei palinsesti. Almeno dieci trasmissioni non torneranno nella stagione televisiva 20252026, con conseguenze che hanno coinvolto storici volti dell’emittente. Tra i piĂą colpiti c’è Gigi Marzullo, le cui trasmissioni sono state spazzate via in blocco, provocando – secondo indiscrezioni – una reazione furiosa da parte del conduttore. >> “Oddio, aiuto!”. Caterina Balivo choc a La Volta Buona: l’incidente davanti agli ospiti, imbarazzo e caos in studio Ma a subire il contraccolpo sono stati anche programmi firmati da Luisella Costamagna, Monica Setta, Pino Strabioli, Giorgio Zanchini, e persino Sabato in diretta, il contenitore condotto da Emma D’Aquino che, al momento dei saluti finali, ha colto l’occasione per togliersi piĂą di qualche sassolino dalle scarpe. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it