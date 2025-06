Canales dopo Monterrey-Inter | Abbiamo avuto le occasioni per vincere Sergio Ramos? È un animale

Dopo un emozionante pareggio tra Monterrey e Inter, le occasioni per vincere sono state tante, e Sergio Canales ne è la prova vivente. Il talento spagnolo, con la sua esperienza europea e il suo spirito combattivo, ha commentato con orgoglio la partita ai microfoni di Cadena Ser, sottolineando quanto la squadra abbia dimostrato carattere e determinazione. La sfida si chiude con un 1-1 che lascia aperto ogni scenario, ma l’euforia in casa Monterrey rimane intensa.

Al termine di Monterrey-Inter, lo spagnolo Sergio Canales ha commentato la gara. Tutta l’euforia dell’ex Real Betis ai microfoni di Cadena Ser. Euforia e orgoglio in casa Monterrey dopo l’ 1-1 maturato contro l’ Inter. A confermarlo e Sergio Canales, numero 10 dei messicani che vanta una grandissima esperienza in Europa con le maglie tra le altre di Valencia e Real Madrid, ai microfoni di Cadena Ser al termine della gara. 90 minuti a dire il vero non entusiasmanti per l’ex Real Betis contro i nerazzurri, ma il giocatore è apparso comunque felicissimo. Il Monterrey dovrà dare continuità a questo importante risultato nella prossima sfida contro il River Plate, in programma lunedì 22 giugno alle 3. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Canales dopo Monterrey-Inter: «Abbiamo avuto le occasioni per vincere, Sergio Ramos? È un animale»

