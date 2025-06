Campo di sterpaglie in fiamme a San Lazzaro chiuse due strade

Un rapido intervento per prevenire rischi più gravi. L’incendio di sterpaglie secche tra via Martelli e via Lavelli ha richiesto l'intervento tempestivo della polizia locale, che ha prontamente chiuso le strade per tutelare residenti e passanti. La pronta azione ha evitato conseguenze peggiori e dimostra l’efficacia delle misure di sicurezza in situazioni di emergenza. La collaborazione tra forze dell’ordine e cittadini resta fondamentale per la tutela della comunità.

Campo di sterpaglie secche in fiamme nel pomeriggio dl 18 giugno tra via Martelli e via Lavelli (tra San Lazzaro e la Caorsana). I primi ad arrivare sul posto sono stati gli agenti della polizia locale che hanno provveduto immediatamente a chiudere entrambe le strade per garantire la sicurezza e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Campo di sterpaglie in fiamme a San Lazzaro, chiuse due strade

