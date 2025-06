Campione raddoppia i freeroll Sei ticket il palio per l' IPC

Campione d’Italia si anima con l’entusiasmo degli appassionati di poker, mentre si avvicina l’attesissimo Italian Poker Challenge. Questa settimana, i satelliti e i freeroll offrono ai giocatori la possibilità di ottenere uno dei sei ticket per il Main Event da 700.000 euro garantiti. La sala di Luca Pagano diventa il palcoscenico di sfide entusiasmanti, dove ogni mano può fare la differenza: preparatevi a vivere emozioni uniche e a puntare al grande traguardo!

Prosegue la marcia di avvicinamento all'appuntamento con l'Italian Poker Challenge di Campione d'Italia. Altra settimana ricca di satelliti per il Main Event da 700.000 euro di montepremi garantito. Nella sala gestita da Luca Pagano sono in programma altri due freeroll che mettono in palio ingressi per il Main Event.

