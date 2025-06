Camper incastrato al passaggio a livello in tilt traffico ferroviario e delle auto

Un camper rimasto incastrato tra le barriere del passaggio a livello di via Marina, a San Mauro Mare, ha causato un vero e proprio ingorgo inaspettato. La circolazione ferroviaria e stradale è stata completamente bloccata, creando disagi per pendolari e automobilisti. L’incidente, avvenuto intorno alle 18.30 di mercoledì, ha messo in evidenza quanto possa essere vulnerabile la nostra rete di trasporti in situazioni impreviste, sottolineando l’importanza della prudenza alla guida.

