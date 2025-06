Campania protagonista vincite per oltre 50mila euro tra SuperEnalotto e 10eLotto

La Campania si conferma protagonista nel mondo delle vincite milionarie, con oltre 50mila euro esultanti tra Superenalotto e 10eLotto. Recentemente, tre fortunatissimi hanno portato a casa circa 12.248 euro ciascuno, due a Caivano e uno a Capua, mentre il sogno di un “6” da 35,4 milioni si è avverato a Desenzano del Garda. L’attesa cresce: il jackpot per la prossima estrazione, in ...

Tempo di lettura: < 1 minuto Campania protagonista con il SuperEnalotto. Nell’ultimo concorso, centrati tre “5” da 12.248,43 euro l’uno: due a Caivano, in provincia di Napoli, presso Pausa Caffè in Strada San Paolo, 65; l’altro a Capua, in provincia di Caserta, nel Tabacchi Riv.11 in via Duomo, 20. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 19 giugno, sale a 15 milioni di euro. Protagonista anche con il 10eLotto. Nel concorso di martedì 17 giugno, centrato a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, un 9 da 20mila euro in Strada Provinciale Sessa Fasani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Campania protagonista, vincite per oltre 50mila euro tra SuperEnalotto e 10eLotto

