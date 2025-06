Campania | ordinanza del Presidente De Luca per i lavoratori edili ed agricoli

La tutela della salute dei lavoratori edili e agricoli in Campania si rafforza con l'ordinanza del presidente De Luca, che introduce misure specifiche per proteggere chi opera sotto il sole e nelle condizioni più dure. La sicurezza sul lavoro non è solo un obbligo, ma un dovere morale e sociale, fondamentale per garantire un futuro sostenibile e rispettoso delle persone. In risposta a questa emergenza, assumiamo un impegno concreto...

La salute e la sicurezza dei lavoratori rappresentano una priorità assoluta per qualsiasi società che desideri progredire in un contesto di crescita economica sostenibile. In particolare, i lavoratori dei settori agricolo ed edile sono frequentemente esposti a condizioni ambientali sfavorevoli, tra cui l'irraggiamento solare diretto e le elevate temperature atmosferiche, fattori che possono comportare gravi rischi per la salute. In risposta a questa problematica, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha recentemente firmato un'ordinanza mirata alla tutela della salute dei lavoratori che operano all'esterno, con particolare riferimento agli impatti derivanti da condizioni.

