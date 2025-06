Campagna nazionale sulla salute oculare | tappa ligure con screening e incontri pubblici

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e cura della salute visiva. Con screening gratuiti e incontri pubblici, la tappa genovese mira a mettere al centro il benessere degli occhi di tutti, promuovendo consapevolezza e azioni concrete. Non perdere l’occasione di proteggere la tua vista: perché i tuoi occhi meritano attenzione e cura quotidiana.

È stata presentata questa mattina, mercoledì 18 giugno, nella sala trasparenza della Regione Liguria la tappa genovese della campagna nazionale “La salute dei tuoi occhi non perderla di vista”, promossa da Apmo (Associazione pazienti malattie oculari), in collaborazione con Aimo (Associazione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Campagna nazionale sulla salute oculare: tappa ligure con screening e incontri pubblici

In questa notizia si parla di: campagna - nazionale - salute - tappa

Lazio Women, amichevole contro la Nazionale parlamentari per la campagna contro la violenza di genere - La Lazio Women scende in campo contro la violenza di genere, affrontando la Nazionale Parlamentari in un’amichevole a Formello.

Pianeta Salute. Giulio Cercato · Chasing Dreams. Ultima tappa per “Non girarci intorno”, la campagna di Merck Italia per sensibilizzare sul tumore della vescica, in occasione del Bladder Cancer Awareness Month, lungo le strade del Giro d’Italia. A Ro Vai su Facebook

La salute dei tuoi occhi, al via a Genova la campagna nazionale: Prevenzione e accesso, priorità per la Liguria; Sanità, a Genova la terza tappa della campagna “La salute dei tuoi occhi non perderla di vista”; A Genova la terza tappa della campagna La salute dei tuoi occhi non perderla di vista.

Campagna nazionale sulla salute oculare: tappa ligure con screening e incontri pubblici - Nicolò: "Tempi d’attesa per la cataratta ridotti, ora avanti con personale e digitalizzazione" ... Si legge su genovatoday.it

Circa 6 milioni di italiani convivono con patologie oculari: a genova la tappa della campagna nazionale per la prevenzione - In Italia 6 milioni di persone convivono con malattie oculari che riducono la vista; a Genova la campagna promossa da Apmo, Associazione Italiana Medici Oculisti e Società Italiana di Scienze Oftalmol ... Lo riporta gaeta.it