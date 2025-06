Campagna del pomodoro | 800 posti alla Princes al via le assunzioni stagionali

Sei pronto a far parte di una grande realtà agricola? Con l’arrivo della stagione del pomodoro nel Sud Italia, Princes Italia S.p.A. apre le porte a circa 800 assunzioni stagionali presso il suo megastabilimento in Puglia, il più grande d’Europa. A partire da fine luglio, i nuovi assunti avranno l’opportunità di contribuire a un settore strategico e in continua crescita. Non perdere questa occasione: il tuo futuro potrebbe iniziare proprio qui!

