Cammaroto | Anguissa sta riflettendo sul suo futuro Skriniar e’ più di una possibilità

Il mercato del Napoli è un vortice di segnali, trattative e possibili sorprese. Tra conferme, ultimatum e sondaggi, la rosa azzurra si plasma in vista della nuova stagione. Anguissa apre alla conferma, Skriniar aspetta segnali e Musah rischia di essere lasciato in stand-by. Un panorama dinamico che richiede pazienza e strategia: il Napoli è pronto a sorprendere ancora. Restate con noi, perché le novità sono dietro l'angolo.

Cammaroto: “Napoli, Anguissa apre alla conferma! Ultimatum per Musah, sondaggio per Mandragora, Skriniar aspetta segnali”. Emanuele Cammaroto, nel suo editoriale su NapoliMagazine.Com, analizza il momento attuale del Napoli in ottica mercato. Queste le parole del giornalista esperto di calciomercato: Prezzi pazzi. Calma e gesso. Basterebbe questo mantra per riassumere questa fase di mercato del Napoli. Le richieste che arrivano al d.s. Manna sono un capolavoro di “paraculismo” all’italiana perché i club di serie A sanno che il Napoli può spendere e ci provano. I difensori: Beukema (Bologna) 35 milioni, Hien (Bologna) 40 milioni. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com