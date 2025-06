Camion si ribalta sull’A2 del Mediterraneo e perde il carico | traffico in tilt

Questa mattina sull’A2 del Mediterraneo, in direzione sud, un grave incidente ha paralizzato il traffico: un camion si è ribaltato e ha perso il carico nei pressi di Campagna. L’evento ha causato lunghe code e disagi estesi, mettendo in crisi la viabilità. La situazione rimane critica, lasciando gli automobilisti in attesa di una soluzione rapida e sicura...

Traffico paralizzato questa mattina, mercoledì 18 giugno, sull’A2 del Mediterraneo, in direzione sud, a causa del ribaltamento di un autoarticolato nei pressi dello svincolo di Campagna. L’incidente ha provocato disagi significativi alla circolazione, con code e rallentamenti per diversi chilometri. Sul posto . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Camion si ribalta sull’A2 del Mediterraneo e perde il carico: traffico in tilt

In questa notizia si parla di: mediterraneo - camion - ribalta - perde

SI INCASTRA NEL CENTRO....INARRESTABILE NOVARA. Stamani a Cameri, fra via Gramsci e via Roma, camion si è incastrato, bloccando la circolazione. Solo dopo diverse manovre il mezzo è riuscito a liberarsi. Vai su Facebook

Camion perde carico di ortaggi: traffico sull'A2 del Mediterraneo; Cosenza, incidente sulla A2: camion si ribalta, ferito il conducente; Il camion si ribalta in autostrada e perde il carico di finocchi.

Camion ribaltato, code e rallentamenti sull’Autostrada A2 - Traffico temporaneamente rallentato, con code, in direzione sud dell’A2 del Mediterraneo, all’altezza del km 41,900, nel territorio di Campagna, in provincia di Salerno a causa del ribaltamento di un ... Secondo cn24tv.it

Il camion si ribalta in autostrada e perde il carico di finocchi - Traffico rallentato questa mattina lungo l’A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra Battipaglia e Pontecagnano, in direzione nord, a causa della perdita di un carico di ortaggi da parte di ... Segnala ilfattovesuviano.it