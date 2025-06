Camion sbaglia manovra maxi sversamento di gasolio in porto

Un incidente al porto di Trieste ha messo in allarme la sicurezza ambientale: un camion ha sbagliato manovra danneggiando il serbatoio, causando un maxi sversamento di gasolio. Fortunatamente, i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per mettere tutto in sicurezza, dimostrando ancora una volta l’efficienza delle squadre di emergenza. La situazione è sotto controllo, ma resta alta l’attenzione sulla tutela del nostro ecosistema.

Un camion sbaglia manovra, danneggia il serbatoio e¬†il gasolio si sversa al suolo, poi i vigili del fuoco mettono tutto in sicurezza. L'intervento √® avvenuto alle 22:30 di ieri, marted√¨ 17 giugno, all'esterno del varco 4 del porto di Trieste. I¬†vigili del fuoco¬†sono intervenuti con una squadra. 🔗 Leggi su Triesteprima.it ¬© Triesteprima.it - Camion sbaglia manovra, maxi sversamento di gasolio in porto

