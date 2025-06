Camion fuori controllo sulla A14 | finisce nella scarpata fra Vasto Nord e Sud

Un incidente impressionante si è verificato sull’A14 tra Vasto Nord e Sud, quando un camion fuori controllo ha sfondato il guardrail al km 449, precipitando nella scarpata sottostante. La scena, ancora sotto investigazioni, ha provocato rallentamenti significativi e una coda di oltre un chilometro. La sicurezza in autostrada resta prioritaria: aggiornamenti e dettagli sulle cause dell’incidente nei prossimi sviluppi.

Chieti - Un pesante mezzo sfonda il guardrail al km?449 in direzione sud provocando una corsa nella scarpata e rallentamenti nella viabilità autostradale, indagini in corso Sul tratto dell’A14 situato tra i caselli di Vasto Nord e Vasto Sud, al km 449 in direzione Milano–Bari, un mezzo pesante ha sfondato il guardrail, precipitando in una scarpata sottostante. Il sinistro ha causato un notevole rallentamento, con una coda di circa un chilometro, mentre sul luogo sono intervenute le squadre della Polizia Stradale, il personale sanitario del 118 con ambulanza ed elisoccorso, insieme ai Vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Camion fuori controllo sulla A14: finisce nella scarpata fra Vasto Nord e Sud

