Camera di Commercio al via il trasferimento degli uffici da piazza Borsa

Prepariamoci a un cambiamento importante: a partire dai primi di luglio, gli uffici della Camera di Commercio traslocheranno da piazza Borsa verso nuovi spazi in via Pinelli, segnando una fase di rinnovamento e miglioramento dei servizi offerti alle imprese. Un passo strategico per garantire efficienza e innovazione. Seguiteci per tutte le novità su questa entusiasmante transizione!

Inizierà nei primi giorni di luglio l'atteso trasferimento degli uffici della Camera di Commercio da piazza Borsa per gli attesi lavori di riqualificazione della sede camerale. Una parte degli uffici, inclusi il Registro Imprese e i principali sportelli operativi si sposteranno in via Pinelli. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Camera di Commercio, al via il trasferimento degli uffici da piazza Borsa

