Cambiaso titolare al debutto nel Mondiale per Club? L’idea di Tudor per Al Ain Juve | ecco la decisione sul laterale bianconero

La Juventus si prepara a scrivere una nuova pagina di storia con il debutto nel Mondiale per Club FIFA contro l’Al-Ain. Igor Tudor ha già delineato la formazione, e tra le novità spicca la decisione di schierare Cambiaso come titolare sulla fascia sinistra, una scelta che potrebbe rivoluzionare le strategie bianconere. La sfida è alle porte: scopriamo insieme cosa ci riserva questa anteprima di calcio internazionale.

Cambiaso titolare al debutto nel Mondiale? Tudor ha deciso, novità sull'impiego del laterale. Cosa filtra sulle scelte di formazione. Ci siamo per il debutto della Juventus contro l'Al-Ain nel nuovo Mondiale per Club FIFA. Igor Tudor ha già fatto gran parte delle sue scelte di formazione, anche per quanto riguarda le fasce. I due bianconeri ad agire sulle corsie laterali, nell'ormai consueto 3-4-2-1, dovrebbero essere Weah a destra ed Andrea Cambiaso a sinistra.

