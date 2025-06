Cambiaso Juve il Milan non molla l’idea di mettere le mani sull’esterno | Allegri spinge su di lui ma i bianconeri vogliono blindare il giocatore con il rinnovo di contratto! Come stanno le cose

Il mercato estivo si infiamma: il Milan punta con forza su Cambiaso, spinto da Allegri che ha valorizzato l’esterno con grandi prestazioni. Tuttavia, la Juventus non intende lasciar partire facilmente il suo talento e sta studiando un rinnovo di contratto per blindarlo. La questione è calda e gli sviluppi sono ancora in evoluzione: sarà il futuro del giovane esterno a regalare sorprese interessanti nelle prossime settimane.

Cambiaso Juve: il Milan vuole Cambiaso su pressing di Allegri, ma i bianconeri non hanno intenzione di mollare l’esterno: si studia il rinnovo!. Calciomercato.com rilancia l’idea che conduce Andrea Cambiaso in orbita Milan. L’esterno difensivo della Juve è un obiettivo concreto dei rossoneri. Su di lui spinge soprattutto Massimiliano Allegri, che lo ha fatto “esplodere” durante l’annata 2023-2024 in bianconero. L’ex tecnico della Vecchia Signora lo vorrebbe per sostituire degnamente Theo Hernandez, che potrebbe arrivare a Torino nell’ambito di uno scambio con Dusan Vlahovic. Tuttavia, Madama sembra rispondere picche a questa opportunità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cambiaso Juve, il Milan non molla l’idea di mettere le mani sull’esterno: Allegri spinge su di lui, ma i bianconeri vogliono blindare il giocatore con il rinnovo di contratto! Come stanno le cose

