cambellotti accordo con tor vergata per la ricerca

Un nuovo entusiasmante capitolo si apre tra il Museo Cambellotti di Latina e l’Università Tor Vergata di Roma, con un protocollo d’intesa che promette di rivoluzionare la ricerca sull’architettura delle città di fondazione. Questo accordo, siglato tra autorità e accademici di spicco, mira a esplorare nuovi orizzonti culturali e storici, rafforzando il legame tra patrimonio e innovazione. Un passo fondamentale verso una conoscenza più profonda e condivisa del nostro patrimonio urbano.

Un protocollo d’intesa tra il Museo Cambellotti di Latina e l’Università Tor Vergata di Roma, per sviluppare ricerche, non solo in tema di architettura delle città di fondazione. È quello siglato nel capoluogo pontino tra il sindaco, Matilde Celentano, e il docente Antonio Calabrese responsabile. 🔗 Leggi su Latinatoday.it