Camaiore | investe un uomo sull’Aurelia fugge ma perde la targa Denunciata 55enne

Un grave incidente a Camaiore scuote la comunità: un uomo viene investito sull’Aurelia e l’autrice della fuga, una 55enne imprenditrice locale, perde accidentalmente la targa. I carabinieri, grazie alla denuncia e alle indagini, sono riusciti a risalire facilmente alla sua identità, denunciandola per omissione di soccorso. La vicenda mette in luce l’importanza della responsabilità e del rispetto delle regole alla guida, ricordando che nessuno può sfuggire alle proprie responsabilità.

Per i carabinieri non è stato così difficile risalire all'identità e rintracciarla: si tratta di un'imprenditrice della zona che è stata denunciata per omissione di soccorso L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it