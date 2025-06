Calo del 5,2% degli iscritti nelle scuole italiane tra il 2018 e il 2023 Colpite soprattutto infanzia e primaria Giorgetti | Ripensare gestione del personale allocazione risorse e organizzazione scolastica

Negli ultimi cinque anni, il sistema scolastico italiano ha vissuto un calo del 5,2% negli iscritti, con un impatto marcato su infanzia e primaria. Questa tendenza invita a ripensare la gestione del personale, l’allocazione delle risorse e l’organizzazione scolastica per rispondere alle sfide di un panorama in continua evoluzione. È fondamentale adottare strategie innovative per garantire un futuro sostenibile e inclusivo alla scuola italiana.

Il numero degli studenti iscritti nel sistema scolastico italiano ha subito una flessione significativa nel periodo compreso tra l’anno scolastico 20182019 e il 20222023. La riduzione complessiva è stata del 5,2%, con una maggiore incidenza nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria. A fronte di questa dinamica, l’aumento del numero degli alunni con cittadinanza straniera e la maggiore frequenza scolastica tra i giovani di età compresa tra i 15 e i 19 anni hanno contribuito solo parzialmente a contenere gli effetti del calo. L'articolo Calo del 5,2% degli iscritti nelle scuole italiane tra il 2018 e il 2023. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR2: per Infanzia/Primaria 36mila candidati, per la Secondaria 202mila (la metà rispetto al precedente concorso). I numeri - Secondo quanto riferitoci da fonti sindacali, gli iscritti alla selezione per Infanzia e primaria sono 36mila, mentre per Secondaria di I e II grado sono 202mila. Secondo orizzontescuola.it

Suona la carica per 1730 alunni. Calo di iscritti alla scuola media - Dati in linea generale con il 2023 quando i gli iscritti all’infanzia furono 329 e 743 alla primaria. Si legge su lanazione.it