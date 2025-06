Call of Duty | Black Ops 6 e Warzone | Stagione 4 Reloaded data di uscita e dettagli

La stagione estiva di Call of Duty si infiamma con l’arrivo della Stagione 4 Reloaded, prevista per il 26 giugno su Black Ops 6 e Warzone. Un aggiornamento gratuito ricco di novità: armi inedite, nuove mappe multiplayer, eventi Zombies e modalità esclusive, pronti a coinvolgere e sorprendere i fan. È il momento di scoprire come Activision rinnova l’esperienza di gioco, mantenendo viva l’attenzione sulla saga in attesa di Black Ops 7. Rimanete sintonizzati!

La stagione estiva di Call of Duty entra nel vivo con l’arrivo della Stagione 4 Reloaded, l’atteso aggiornamento gratuito in arrivo il 26 giugno su Black Ops 6 e Warzone. Activision ha annunciato una pioggia di contenuti tra armi inedite, mappe multiplayer, eventi Zombies e modalità aggiuntive, con l’obiettivo di rinfrescare l’esperienza di gioco e tenere alta l’attenzione della community in attesa di Black Ops 7. Come riportato da GameSpot, le novità principali riguardano innanzitutto l’arsenale: i giocatori potranno presto impugnare Olympia, lo storico fucile a doppia canna, e una nuova arma da mischia, il piccone. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone: Stagione 4 Reloaded, data di uscita e dettagli

In questa notizia si parla di: black - stagione - call - duty

Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone Stagione 4, tutti i dettagli ed il trailer di lancio - La Stagione 4 di Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone sta per arrivare, portando con sé nuove innovazioni e un emozionante ritorno: Vikhor “Stitch” Kuzmin.

Call of Duty si aggiorna e con l'arrivo della Stagione 4 sono state aggiunte anche le pubblicità in Warzone e Black Ops 6: i fan non sono affatto contenti, come è facile intuire. Vai su Facebook

Call of Duty Black Ops 6 lancia la Stagione 4! Scopriamo insieme le nuove entusiasmanti feature in azione! #CallofDuty #BlackOps6Season4 Vai su X

CoD Black Ops 6 e Warzone: quando arriva la Stagione 4 Reloaded e quali sono le novità?; Call of Duty: Black Ops 6 Stagione 4 – Recensione; Annuncio: : Black Ops 7 confermato.

CoD Black Ops 6 e Warzone: quando arriva la Stagione 4 Reloaded e quali sono le novità? - La Stagione 4 di Call of Duty Black Ops 6 e Warzone sta per entrare nella sua fase più calda: passiamo al vaglio le ricche novità della Season 4 Reloaded ... Da msn.com

Call of Duty: Black Ops 6 Stagione 4 – Recensione - La recensione della Stagione 4 di Call of Duty: Black Ops 6, ricchissima di novità per i giocatori e pronta a regalarci ore di divertimento. Scrive playstationbit.com