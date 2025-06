California grande incendio a San Jose | le immagini dall’alto

Un vasto incendio si sta diffondendo a San Jose, California, con immagini dall’alto che mostrano la sua imponente estensione. I vigili del fuoco si stanno battendo per contenere le fiamme, che hanno già bruciato almeno 92 acri e minacciano alcune abitazioni. La lotta contro il fuoco è ancora in corso, e l’intera comunità resta in trepidante attesa di aggiornamenti.

In California le riprese aeree catturate martedì mostrano l'entità di un grande incendio a San Jose, che i vigili del fuoco stanno lavorando per contenere. L'incendio ha bruciato almeno 92 acri ed è contenuto per circa il 40%, secondo gli ultimi dati del Dipartimento forestale e antincendio della California (Cal Fire). La stazione locale KGO ha riferito che alcune case sono a rischio di incendio.

