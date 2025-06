Calici musica e delizie | a Morro d' Alba la Notte romantica dei borghi più belli d' Italia

Preparati a vivere un’indimenticabile serata di magia e passione: Morro d’Alba si anima con Calici, Musica e Delizie, la notte romantica tra le meraviglie dei Borghi più belli d’Italia. Un’occasione unica per assaporare vini pregiati, degustare specialità locali e lasciarsi cullare da melodie avvolgenti, tutto sotto il cielo stellato. Vieni a scoprire il fascino di un evento che celebra l’amore in tutte le sue sfumature, rendendo questa estate indimenticabile.

MORRO D’ALBA – Arriva il solstizio d’estate e l’evento più magico dell’anno per Morro d’Alba che celebra la Notte romantica dei Borghi più belli d’Italia, fra luci soffuse, calici e delizie. La manifestazione nazionale che festeggia l’amore in tutte le sue forme, giunta alla sua decima edizione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Calici, musica e delizie: a Morro d'Alba la "Notte romantica" dei borghi più belli d'Italia

In questa notizia si parla di: morro - alba - calici - delizie

La celebrazione del "noir" in ogni sfumatura: a Morro d'Alba la quinta edizione di "Lacrima in giallo" - Dal 6 all'8 giugno 2025, Morro d'Alba si tingerà di noir con la quinta edizione di "Lacrima in giallo".

Calici, musica e delizie: a Morro d'Alba la Notte romantica dei borghi più belli d'Italia.

Le donne del vino a caccia di delizie nelle Marche: dalla Lacrima di Morro d'Alba alle pappardelle di lepre fino ai paccheri al ragù della nonna - Una parte del gruppo, invece, continuerà con un’altra giornata di attività, prima presso la Cantina Vicari di Morro d'Alba, e poi, lunedì mattina, sulla zona di Ancona. Scrive corriereadriatico.it

Ultimo brindisi per "Calici di stelle" - In piazza Barcaroli alle 21,45 (ingresso libero) andrà in scena lo ... Come scrive ilrestodelcarlino.it