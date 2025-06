Calhanoglu al Galatasaray | l’Inter prova uno scambio clamoroso

Il mercato estivo si infiamma con il possibile addio di Calhanoglu all’Inter, direzione Galatasaray. La trattativa, tra proposte e controposte, tiene col fiato sospeso i tifosi nerazzurri. L’ombra di uno scambio clamoroso si fa sempre più concreta, aprendo scenari inaspettati per il futuro del centrocampista turco. La domanda ora è: sarà il Galatasaray a conquistare l’estate italiana?

Le ultime dalla Turchia sul futuro del centrocampista: la controproposta dei nerazzurri Calhanoglu potrebbe lasciare la Serie A in questo calciomercato estivo. L’agente del turco sta parlando con il Galatasaray, il club in cima alle preferenze del regista in caso di addio ai nerazzurri. Da casa Inter filtra una richiesta di 40 milioni per il cartellino, ma in realtà Marotta e Ausilio potrebbero accettare anche offerte decisamente inferiori. Il motivo è piuttosto semplice: l’ex Milan ha 31 anni e uno stipendio lordo di circa 13 milioni di euro. (LaPresse) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Calhanoglu al Galatasaray: l’Inter prova uno scambio clamoroso

In questa notizia si parla di: calhanoglu - galatasaray - inter - prova

Calhanoglu Galatasaray, offerta ufficiale all’Inter? 40 milioni sul piatto, lo scenario - Il Galatasaray non si ferma e sognano in grande: dopo aver portato Leroy Sané, sono pronti a lanciare un’offerta ufficiale da 40 milioni di euro all’Inter per Hakan Calhanoglu.

In Turchia - Calhanoglu-Galatasaray, trovato un accordo di massima. Ora resta da convincere l'Inter. Vai su Facebook

I 4 motivi per cui l’Inter pensa di rinunciare a Calhanoglu: Galatasaray in pole; Calhanoglu, messaggi al Galatasaray: Se i club trovano un accordo, sono pronto. L'Inter non abbassa...; Inter, per Calhanoglu nessuna offerta dal Galatasaray. Le news di calciomercato.

Vendere Calhanoglu? Perché per l'Inter sarebbe un bene, e perché no - Il regista è nel mirino del Galatasaray, che potrebbe far leva sulla volontà di Hakan di tornare a casa. Come scrive gazzetta.it

Galatasaray prova a strappare Calhanoglu all’Inter, ma la trattativa è ancora in alto mare - Hakan Calhanoglu , perno insostituibile del centrocampo interista sotto la guida di Simone Inzaghi , è finito nel mirino del Galatasaray , che vorrebbe riportarlo in patria dopo gli anni trascorsi in ... Riporta informazione.it