Caldo estremo al Mondiale per club l’incubo dei tifosi sotto il sole e senz’acqua | È stata la peggior scelta della mia vita

Il caldo estremo al Mondiale per club ha trasformato la passione in una vera e propria sfida di sopravvivenza. Tifosi disorientati, assordati dal sole e privi di acqua, affrontano un’esperienza che mette a rischio la loro salute e il sogno di vivere lo sport. La prima fase ha mostrato un lato oscuro del calcio globale, più concentrato sui profitti che sul rispetto dei suoi fan. Le lamentele di Marcos Llorente…

Tifosi apatici, disinteressati e insofferenti per il caldo estremo. Alcuni sono stati vittima di insolazione. La prima fase del Mondiale per club sta promuovendo la versione peggiore di un calcio globale (e globalizzato) sempre più concentrato sul guadagno e meno su ciò che gli succede intorno, pure se riguarda gli spalti. Le prime partite si sono trasformate in un’esperienza “ pessima e pericolosa ” per i tifosi. Le lamentele di Marcos Llorente – per i 35 gradi registrati durante PSG-Atletico – trovano conferme nelle testimonianze degli 81mila presenti sugli spalti del Rose Bowl di Pasadena: “Non c’era modo di comprare l’acqua. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caldo estremo al Mondiale per club, l’incubo dei tifosi sotto il sole e senz’acqua: “È stata la peggior scelta della mia vita”

In questa notizia si parla di: tifosi - caldo - estremo - mondiale

Caldo e tifosi senz’acqua, file di 45 minuti per comprarla, spettatori svenuti: ecco il Mondiale per Club - Il Mondiale per Club al Rose Bowl di Pasadena si è trasformato in un incubo per i tifosi, alle prese con un caldo insopportabile e carenze organizzative che hanno messo a rischio la loro sicurezza.

LIVE REACTION di MILAN-MONZA con i BlackDevils! Seguiamo insieme la partita: emozioni, commenti a caldo e tutto il tifo rossonero! Durante la pausa,... Vai su Facebook

Mondiale per club 2025, allarme caldo negli Usa. “Mi facevano male anche le unghie, non riuscivo a…; Caldo Estremo Mette alla Prova Giocatori e Allenatori al Mondiale per Club 2025; Il calcio mondiale è il gioco più inquinante della Terra.

Mondiale per club 2025, allarme caldo negli Usa. “Mi facevano male anche le unghie, non riuscivo a fermarmi e ripartire”: la denuncia di Llorente - Il termometro sfiora i 35 gradi, l’umidità soffoca: ma i padroni del calcio non se ne curano, in nome del business ... Da ilfattoquotidiano.it

Caldo e tifosi senz’acqua, file di 45 minuti per comprarla, spettatori svenuti: ecco il Mondiale per Club - The Guardian sull'incontro del Mondiale per Club allo stadio di Pasadena: «i presenti hanno faticato ad avere accesso all'acqua». Scrive ilnapolista.it