Calciomercato Vlahovic al Milan? L’esperto conferma ma avverte tutti

Il mercato del calcio è in fermento e il possibile arrivo di Dusan Vlahovic al Milan sta facendo scalpore. L’esperto conferma che l’ipotesi è concreta, ma avverte: prima di sognare, bisogna sistemare alcuni dettagli fondamentali. La sfida tra sogno e realtà si gioca sui tavoli della dirigenza rossonera, pronta a valutare ogni passo con attenzione. Riusciranno i rossoneri a fare il grande colpo?

Dusan Vlahovic dalla Juventus al Milan in questo calciomercato estivo è un'opzione plausibile. Ma vanno sistemate prima alcune cose.

