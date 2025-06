Calciomercato Udinese novità sul fronte difesa | non solo Bertola nel mirino dei bianconeri L’indiscrezione

Il calciomercato dell'Udinese si infiamma con novità importanti per la difesa: non solo Bertola, ma ora anche Wisniewski è nel mirino dei bianconeri. La squadra si sta potenziando per garantire solidità e competitività nella prossima stagione 2025-2026. Con investimenti mirati e mosse strategiche, l’obiettivo è rafforzare il reparto arretrato e affrontare al meglio le sfide future. La vera svolta potrebbe essere dietro l'angolo.

Calciomercato Udinese, dopo Bertola, occhi puntati su Wisniewski per la difesa. Un grande colpo per trovare solidità dietro Il calciomercato Udinese è entrato nel vivo e la dirigenza bianconera sta lavorando con decisione per rinforzare il reparto difensivo in vista della stagione 2025-2026. Dopo aver definito l’arrivo a parametro zero di Nicolò Bertola, il club . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Udinese, novità sul fronte difesa: non solo Bertola nel mirino dei bianconeri. L’indiscrezione

In questa notizia si parla di: calciomercato - udinese - difesa - bertola

Calciomercato Udinese, le novità intorno ad Arthur Atta. Quella squadra è intenzionata a fare sul serio! L’indiscrezione - Nel calciomercato Udinese, le ultime novità su Arthur Atta stanno destando grande interesse. Il giovane talento bianconero, in ottima forma, ha attirato l'attenzione di una big italiana, pronta a fare sul serio per assicurarsi le sue prestazioni.

Chi è l'amministratore delegato del fondo che è in procinto di acquisire l'Udinese Vai su Facebook

Bijol, offerta del Leeds: Udinese su Bertola, Wisniewski e Busio; Udinese al lavoro per il dopo Bijol: Bertola definito, ma c’è un altro obiettivo; Udinese, è Wisniewski l'obiettivo per la difesa scelto da Runjaic.

Calciomercato Serie A: Cacace tra Pisa e Cagliari, Bertola all’Udinese - L'Udinese sta per piazzare il colpo a parametro zero, una volta ufficializzata la vendita di Bijol al Leeds, annuncerà l'acquisto a parametro zero dello svincolato Bertola ormai ex Spezia. Lo riporta sportpaper.it

Udinese, si avvicina l'acquisto di Bertola. Lucca e Bijol in uscita - Sul difensore dello Spezia trattiva ben avviata e in possibile chiusura, a parametro zero. Da udinetoday.it