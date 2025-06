Calciomercato trattative e rumors di oggi | Dzeko alla Fiorentina

Il calciomercato non si ferma, e le trattative più calde continuano a tenere banco tra rumors e sorprese. Oggi, in particolare, fa notizia il possibile ritorno di Edin Dzeko alla Fiorentina, un colpo che potrebbe rivoluzionare la prossima stagione di Serie A. Mentre le ultime trattative si infiammano, i tifosi restano con il fiato sospeso, pronti a scoprire se questa operazione diventerà realtà e quali altre novità ci riserverà il mercato.

Roma, 18 giugno 2025 – Nonostante la finestra che ha preceduto il Mondiale per club si sia conclusa da qualche giorno, il calderone del calcio mercato continua silente a sobbollire con anche i club di serie A che si muovono sottotraccia e non per rinforzarsi in vista della nuova stagione. Vicina a un colpo di grande effetto è la Fiorentina che aspetta oramai soltanto di ufficializzare il ritorno nel massimo campionato di Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco classe 1986 è atterrato a Roma, dove nella giornata di domani svolgerà le visite mediche di rito prima di mettere la sua firma su un contratto annuale da circa due milioni di euro con opzione di rinnovo per una seconda stagione, che lo legherà al club che con tutta probabilità sarà allenato da Stefano Pioli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net