Calciomercato | Sansovino saluta Gagliardi Castiglionese conferma Menchetti

Nel frenetico calciomercato, il Monte San Savino Sansovino apre un nuovo capitolo lasciando partire Francesco Gagliardi, ex capitano e recordman di presenze. Un gesto che potrebbe scatenare un effetto domino, con difensori protagonisti più che mai.

Se non è un effetto-domino poco ci manca e per una volta più che gli attaccanti ad essere protagonisti sono i difensori. Andando con ordine la Sansovino ha salutato poche ore fa Francesco Gagliardi. L'ex capitano della Pianese saluta quindi Monte San Savino dopo una sola stagione da recordman. Già perché Gagliardi non ha saltato nemmeno un minuto scendendo sempre in campo tra campionato e Coppa Italia e con il lusso di portarsi a casa sia la vittoria del campionato di Promozione che della Coppa Italia. Adesso l'addio con l'omaggio di tutta la società all'esperto difensore centrale. Da qui la ricerca di un sostituto all'altezza ed ecco che nei radar della Sansovino sembra esserci finito Bega, centrale del Terranuova Traiana, ma da qui a chiudere per il momento ce ne corre.