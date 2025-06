Calciomercato Parma tifosi crociati preoccupati per il futuro di Leoni Tre big nuovamente su di lui!

Il calciomercato del Parma infiamma i cuori dei tifosi crociati, con Giovanni Leoni al centro di intense trattative che coinvolgono tre grandi squadre italiane. La sua crescita esponenziale ha attirato l’attenzione dei top club, lasciando i tifosi divisi tra orgoglio e preoccupazione per il suo possibile addio. La domanda che aleggia è: resterà a Parma o il suo talento lo porterà lontano dai colori crociati?

Calciomercato Parma: Giovanni Leoni al centro delle trattative con ben tre big del calcio italiano. Tifosi crociati preoccupati per il futuro Il nome di Giovanni Leoni continua a far parlare nel panorama del calciomercato Parma. Il giovane difensore centrale, tra i prospetti più interessanti della Serie A, è finito nel mirino di diverse big del

Calciomercato Inter: occhi puntati su Bonny del Parma: i dettagli - L'Inter guarda al futuro e fissa l'attenzione su Bonny, talentuoso attaccante del Parma. Mentre i nerazzurri sono impegnati in una intensa lotta per il campionato e la Champions League, la dirigenza sta studiando le migliori strategie per il calciomercato.

Il #Milan punta forte su Giovanni #Leoni. Contatti con gli agenti del difensore italiano classe 2006 del Parma. #Tare lo considera tra i primi obiettivi per rinforzare la difesa. (Via @anto.vitiello) Vai su Facebook

Leoni in cima alla lista del Milan! La richiesta del Parma; Guidi spiega: Una mossa che potrebbe ammorbidire il Parma è quella di anticipare l’acquisto,...; Allegri si muove per Leoni: derby Milan-Inter per il gioiello del Parma.

Pagina 1 | Calciomercato Juve, Leoni e Tomori e quella triangolazione tra Parma e Milan - Veiga ha salutato, Kelly in dubbio: il club bianconero è alla ricerca di un altro centrale e l'incrocio con i rossoneri può smuovere entrambi ... tuttosport.com scrive

